Josias: Governo favorece corrupção ao liberar verba do orçamento secreto

O beneficiário dessas decisões do Flávio Dino hoje é o povo, porque ele está exigindo transparência [para a liberação de verbas do orçamento]. Mas, de fato, Dino é hoje o líder do governo no Supremo.

Praticamente todo governo teve um líder no Supremo. O Nelson Jobim, por exemplo, foi líder do governo Fernando Henrique no STF. Ele, que tinha sido ministro da Justiça de FHC, virou líder do governo Lula no Supremo e atuou como grande articulador. Depois, tornou-se ministro da defesa do Lula. Dino já se tornou líder desse governo Lula no Supremo e vai atuar como tal. Tales Faria, colunista do UOL

