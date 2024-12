Tales: Flávio Dino virou líder do governo Lula no Supremo Tribunal Federal

Praticamente todo governo teve um líder no Supremo. O Nelson Jobim, por exemplo, foi líder do governo Fernando Henrique no STF. Ele, que tinha sido ministro da Justiça de FHC, virou líder do governo Lula no Supremo e atuou como grande articulador. Depois, tornou-se ministro da defesa do Lula. Dino já se tornou líder desse governo Lula no Supremo e vai atuar como tal. Tales Faria, colunista do UOL

Tales ressaltou que o Supremo mandou um recado claro ao Congresso ao exigir transparência no destino das verbas das emendas.

Nessa decisão específica sobre as emendas, Dino está coberto de razão. Tem que exigir [transparência]. A pressão nesse final de ano é grande, porque é o final do mandato do presidente da Câmara [Arthur Lira] e do Senado [Rodrigo Pacheco] e tem que liberar e pagar as emendas.

Se não pagar, Lira e Pacheco deixam de cumprir o que haviam prometido para suas bases na Câmara. É provável que elas sejam pagas. A fala da CGU [Controladoria Geral da União] favorável à liberação permitiu ao governo executar o pagamento.

É um jogo de mentirinha, mas o Supremo está sinalizando, com todo o plenário votando a favor das decisões do Dino, que o Congresso terá dificuldades no pagamento de emendas no ano que vem se não houver transparência total. Como todo líder do governo no Supremo, Dino atua com jogo de cintura. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Governo contribui com corrupção ao liberar verba do orçamento secreto

Ao liberar as verbas destinadas ao orçamento secreto, o governo federal abre as portas para casos de corrupção pelo país, afirmou o colunista Josias de Souza.