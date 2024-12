'Não podem pedir que PT se suicide': Gleisi refuta ida do partido ao centro

Quem conhece o Lula sabe que não tem nenhuma semelhança com o Biden. O Lula está bem disposto, é uma pessoa ativa. Nem pode trazer aquela avaliação para cá.

Para Lula vencer, no entanto, será necessário melhorar sua avaliação. "É preciso uma ofensiva do governo para mostrar o que está fazendo. Tem muita coisa positiva acontecendo, como crescimento do PIB, redução do desemprego, aumento da renda. Mas a sensação da sociedade, ou a construção dessa sensação, não reflete isso. Precisa de um empenho maior de comunicação e político", disse.

Adversário é a extrema direita, liderada por Bolsonaro

Gleisi também defendeu mudar o artigo 142 da Constituição. O trecho, que determina que as Forças Armadas estão sob a autoridade do presidente da República, foi distorcido pela extrema-direita no governo Jair Bolsonaro (PL) para defender o uso militar para mantê-lo no cargo.

Ela também defendeu a punição de bolsonaristas que atentaram contra a democracia em 8 de janeiro de 2023. Alas conservadoras no Congresso tentam aprovar um projeto para anistiar os invasores dos prédios dos três Poderes.