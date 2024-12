Lula paga primeiro pedágio ao Congresso para cumprir promessas de campanha

Se as duas pontas ficaram com pedaços maiores do bolo, quem perdeu? Os segmentos que ficam no meio, a classe média. Quem está entre os 50% e 90% mais ricos (ou menos pobres) viu sua fatia da renda nacional cair de 42,5% para 42% de 2022 para 2023.

São justamente essas pessoas que podem vir a ser beneficiadas pelo aumento da isenção do Imposto de Renda a partir de 2026, se ela for aprovada pelo Congresso. Como o dinheiro sairia do bolso dos 0,5% mais ricos, graças à alíquota extra de 10% do IR, a tendência seria a desigualdade de renda cair no país.

Até isso acontecer, porém, Lula terá que continuar pagando pedágio para os congressistas, na forma de emendas ao orçamento. Os R$ 8 bilhões pagos esta semana foram só o primeiro posto de pedágio da estrada até 2026. Haverá muitos outros pela frente.

Podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky

