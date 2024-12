Reinaldo: Barroso cumpre Constituição e impõe exigências para câmeras em SP

Barroso atendeu a pedido da Defensoria Pública do estado de SP e decidiu manter o modelo atual de gravação ininterrupta dos dispositivos, e seu acionamento automático, conforme sistema implantado no governo anterior, de João Doria (PSDB), segundo apurou o jornal Folha de S.Paulo.

Não fossem as gravações externas, imagens captadas por uma gravação de rua ou de algum terceiro que está filmando, nós não saberíamos de umas coisas pavorosas que aconteceram. Isso evidencia que é muito provável que dezenas de outros casos estejam acontecendo sem que a gente saiba, sem que a sociedade saiba.

O Tarcísio vem agora com esse papo: 'puxa, eu errei, estava com uma visão distorcida do problema'. Ok, bacana que esteja distorcido, reconheça isso, mas é preciso que efetivamente se façam coisas. Vamos ver, deve haver alguma reação negativa da Secretaria da Segurança... Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O governador de São Paulo era contrário ao uso das câmeras. Durante a campanha eleitoral de 2022, ele chegou a dizer que retiraria "com certeza" o equipamento do uniforme dos policiais.

Depois, recuou e foi pressionado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que pediu explicações sobre o seu uso. Na quinta-feira (5), após a escalada de violência cometida por agentes militares, o político disse que "tinha uma visão equivocada" e entende que as câmeras são "instrumento de proteção da sociedade e do policial".

STF pediu esclarecimentos ao governo de SP

Barroso havia rejeitado anteriormente o pedido da Defensoria, pois considerou que o governo paulista já tinha assumido o compromisso de efetivar o uso das câmeras, e que, portanto, não seria necessária ordem judicial.