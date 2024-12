Discurso no G20 e viagem ao Uruguai: Lula retomou agenda dias após acidente

Fotos com líderes de Estado no G20. O presidente apareceu em diversas fotos, ao lado de líderes do Chile, África do Sul, França, Itália, Índia, Reino Unido, Japão, Argentina e EUA, no Rio de Janeiro. O que chamou atenção foi que Lula sorriu em todos os registros, menos ao lado de Javier Milei.

Encontro com Xi Jinping. Lula se encontrou com o presidente da China, Xi Jinping, no dia 20 de novembro, logo após a cúpula do G20. Os líderes se reuniram em Brasília, no Alvorada e no Itamaraty, e assinaram mais de 30 acordos.

Jantar de homenagem a Janja. No dia 2 de dezembro, a primeira-dama foi homenageada em um jantar de fim de ano do grupo Prerrogativas pela sua atuação na Aliança Global contra a Fome. O presidente Lula participou do evento.

Cúpula do Mercosul no Uruguai. O presidente visitou o vizinho sul-americano e celebrou o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que foi firmado depois de muito vaivém e estimulado pelo governo brasileiro, que via desvantagem em algumas imposições.

Compromissos desmarcados. O presidente não foi à Colômbia para a COP16 sobre Biodiversidade e enviou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para representá-lo na COP29 no Azerbaijão. Na reta final das eleições municipais, ele não acompanhou Guilherme Boulos em São Paulo nem votou no segundo turno.