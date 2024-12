Janja é homenageada em jantar do Grupo Prerrogativas com presença de Lula 

Aliados da primeira-dama. Janja se aproximou do grupo quando Lula estava na mira do então juiz Sergio Moro. Hoje a primeira-dama é uma aliada do Prerrogativas, influenciando, inclusive, na recomendação de nomes do coletivo para tribunais. Uma das indicações mais recentes é a da desembargadora Gabriela Araújo para o TRF-3 (Tribunal Regional Federal 3), que é doutora em direito constitucional.

Chapa Lula e Alckmin. O Prerrogativas organizou em 2022 o jantar em que Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) encontraram-se em público pela primeira vez em meio à costura para formação da chapa presidencial.

Fernando Haddad já foi homenageado no evento. Esta será a quarta confraternização de fim de ano do Prerrogativas. Além do ministro da Fazenda, o advogado-geral da União, Jorge Messias, já foi homenageado em edição anterior do evento. O nome de Janja este ano foi indicado em consenso, explica Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas. A gafe da primeira-dama, que xingou Elon Musk durante o G20 social, não abalou a indicação.

Jantar pode reunir o ministro do STF Dias Toffoli e o presidente Lula. O ministro é um dos convidados para o evento, assim como Cristiano Zanin. Em Brasília, é sabido que o presidente mantém distância de Toffoli —indicado por ele ao STF em 2009— por uma mágoa dos tempos de prisão. Quando Vavá, irmão mais velho de Lula, morreu em 2019, ele não foi autorizado a ir ao velório por um veto de ministro do STF.

Lista de espera para o jantar tem mais de 400 pessoas, informa a organização. O evento de sexta, que contará também com um show dos cantores Maria Rita e Ivo Meirelles, deve reunir juristas e políticos. Ministros de diversos tribunais estão na lista de convidados.