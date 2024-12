Câncer, cadeira de rodas e cirurgia no crânio: o histórico de saúde de Lula

Influenza A e pneumonia "leve" afastaram o presidente um mês depois. Lula acabou cancelando uma viagem à China, entre outros compromissos oficiais, e seguiu despachando do Palácio da Alvorada, a residência oficial, por cerca de uma semana.

Quadril passou a incomodar o presidente em julho de 2023. Lula recebeu uma denervação percutânea no lado direito, procedimento para aliviar as dores de que sofria "na cabeça do fêmur" há meses. O presidente tinha uma artrose na região e acabou se submetendo em outubro daquele ano a uma artroplastia total de quadril, cirurgia para colocar duas próteses. Na prática, partes dos ossos da coxa e da bacia foram retiradas e substituídas por peças artificiais de metal e porcelana.

Cirurgia plástica foi realizada no mesmo dia. Lula aproveitou a internação e realizou ainda uma blefaroplastia, remoção de excesso de pele nas pálpebras que pode ser realizado por razões estéticas ou para melhorar a visão, já que a sobra pode acabar cobrindo parcialmente os olhos. Ele se recuperou bem dos dois procedimentos, informaram seus médicos.

Curativo misterioso revelou tratamento dermatológico em junho. O presidente compareceu a diversos eventos públicos com um curativo no dedo médio da mão esquerda. À Folha, membros da equipe do Planalto revelaram que o presidente retirou uma verruga debaixo de uma unha.

Lula machucou a cabeça após um acidente doméstico em outubro Imagem: Gabriela Biló / Folhapress

Queda levou ao primeiro sangramento cerebral em outubro. Na época, Lula escorregou no banheiro do Alvorada, mas não perdeu a consciência. Ele procurou atendimento médico hospitalar, recebeu pontos e foi monitorado com exames clínicos e de imagem — o que identificou o sangramento que levou à decisão de cancelar sua ida à Rússia. No entanto, após novo mal-estar na segunda (9), médicos decidiram realizar uma cirurgia para drenar um sangramento dentro do crânio do presidente.