Lula recebe visita de Chico Buarque em São Paulo

Presidente está repousando em sua casa em São Paulo após receber alta hospitalar no último domingo (15). Lula estava internado desde o último dia 9 no hospital Sírio-Libanês para drenar um hematoma intracraniano. Ele não se licenciou do cargo e continuou sancionando leis do hospital, mesmo sem autorização de seu médico, Roberto Kalil Filho.

Ministros visitaram Lula. Após a alta, o presidente concedeu entrevistas e disse que está "pronto para governar e entregar um país feliz em 2026". Ele já recebeu os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e José Múcio (Defesa), que relataram que Lula está bem e disposto.

Retorno para Brasília depende de tomografia. O exame está marcado para a próxima quinta (19). Uma reunião ministerial foi agendada para a manhã de sexta (20). O presidente também depende da autorização médica para participar do "Natal dos Catadores", evento da Ancat (Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis) que ele frequenta desde 2003.