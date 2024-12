PM chuta homem já rendido no chão em Paraisópolis: 'Vou matar todo mundo'

Uma policial militar foi flagrada em vídeo dando chutes em um homem já rendido no chão na madrugada desta terça-feira (17) em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Vídeo mostra agressão de uma PM ao homem já rendido no chão. Deitado com a barriga voltada para o chão e as mãos na cabeça, o homem não esboça reação enquanto é vigiado por um PM. Em seguida, o agente corre em direção a um veículo próximo ao meio-fio. A policial se aproxima, desferindo três chutes no corpo do homem ainda no chão.