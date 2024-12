Diplomação de Nunes e vereadores de SP tem presença de Tarcísio e Temer

O ex-presidente da República Michel Temer (MDB) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participaram da cerimônia de diplomação do prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e dos 55 vereadores eleitos no município. O evento ocorreu nesta quinta-feira (19) no Memorial da América Latina, na capital paulista.

O que aconteceu

Cerimônia formalizou resultado das eleições e encerrou processo eleitoral. Prefeito e vereadores receberam diplomas que atestam a legitimidade para assumirem seus cargos em 2025.

Deputados federais e estaduais, além de familiares dos eleitos, marcaram presença. O presidente da Câmara, Milton Leite (União), que deixará o cargo este ano, também participou.