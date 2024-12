Paraíba encerra debate e confirma nome da capital João Pessoa após 96 anos

O político paraibano João Pessoa Imagem: Wikimedia Commons

Mas a Constituição do estado, de 1988, previa a realização de um plebiscito para saber se a população aprovava, ou não, a mudança do nome de Parahyba para João Pessoa, como ocorreu em 1930.

A proposta foi apresentada em outubro de 2023 pelo deputado Hervázio Bezerra (PSB), que é da base governista. Ele alegou que um plebiscito hoje seria "extemporâneo".

Se mudasse, teria de alterar todas as escrituras, imagine o dispêndio de dinheiro e perda de tempo com todos os imóveis. Os documentos civis também teriam de ser modificados. Além disso, a marca hoje é muito superior ao personagem. Se você perguntar aqui 50 pessoas quem foi João Pessoa, 10 não vão saber. Estamos no melhor período de existência, uma cidade conhecida internacionalmente e seu nome é buscado no mundo todo. Seria uma temeridade mudar.

Hervázio Bezerra, autor da PEC

Por que o debate

A polêmica voltou à tona justamente em outubro de 2023, quando o advogado Raoni Vita entrou com uma ação no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) da Paraíba solicitando o plebiscito fosse marcado e realizado. Ele dizia não defender a mudança de nome da capital, alegando que o pedido aconteceu por uma "questão legal".