Josias: Liberado para ir a Brasília, Lula terá reunião breve com ministros

Então é o seguinte, você tem gente no mercado que sim, tá preocupada! Temos gente no mercado que tá 'panicada'? Sim, tá 'panicada'. Temos gente no mercado seguindo fake news? Sim. E temos gente no mercado especulando loucamente para ganhar dinheiro em cima do sofrimento do país? Sim, também.

E temos gente que tá usando, na verdade, a força do dólar, a força das operações que conta, para fazer pressão, pressão contra a taxação de grandes fortunas, de dividendos no caso e outras coisas mais.

Sim, não dá para dizer que o mercado todo tenha essa escala racional que até o ministro colocou. Eu acredito que tenha nesse processo todo uma análise racional disso, mas o mercado como um todo não tem, não. E a gente tá vendo aí, tem muita coisa doida, sendo que não faz sentido. Só faz sentido por outros processos que fogem da razão pura e simples.

Então o que acontece, a gente só vê propostas, eu não estou circulando que o pobre, que o trabalhador não vai ter que dar sua cota de contribuição com ajuste fiscal, mas olha que loucura, toda vez que a gente vê falar desse tipo de ações, a gente só vê falar de quê? De ações que caem no lombo do trabalhador e das trabalhadoras.

Leonardo Sakamoto

Kupfer: Real é moeda que mais desvaloriza no mundo, e isso não é novidade

