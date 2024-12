Líder do governo retira projeto que limita voto para senador a um candidato

Além de Bolsonaro, outros caciques da direita criticaram a proposta do líder do governo. Presidente do PP, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) se disse "radicalmente contra" o projeto.

Líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN) foi duro. O senador declarou que a proposta revelava "casuísmos medo e truculência".

Líder do PL, Carlos Portinho (PL-RJ) acusou a esquerda de parcialidade. Ele disse que Randolfe Rodrigues não propunha mudar as regras em benefício do eleitor ou do sistema eleitoral, mas para ganhos políticos do governo.