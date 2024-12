Tarcísio e Derrite põem em risco a existência da ouvidoria, diz ex-ouvidor

A SSP não compactua com excessos e pune com rigor todos aqueles que infringem a lei. Desde janeiro de 2023, mais de 320 policiais foram demitidos e/ou expulsos e 433 presos. Com relação à Operação Escudo, todas as ocorrências de morte durante a ação são rigorosamente investigadas pelas polícias Civil (Deic de Santos) e Militar, com o acompanhamento das respectivas corregedorias, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Todo o conjunto probatório apurado no curso das investigações, incluindo as imagens das câmeras corporais, foi compartilhado com esses órgãos e o trabalho policial segue em segredo de Justiça.