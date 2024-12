Após decisão de Dino, AGU orienta governo a não pagar R$ 4,2 bi em emendas

A AGU (Advocacia-Geral da União) publicou hoje (30) orientação para que os ministérios não paguem os R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares de comissão que foram bloqueadas por decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flavio Dino.

O que aconteceu

AGU defendeu "interpretação mais segura" da decisão de Dino. No documento, a Advocacia-Geral da União afirma que há uma "dúvida razoável" se a decisão do ministro de liberar a execução de parte dos recursos alcança as emendas de comissão tratadas no ofício dos líderes. Portanto, orienta o governo a manter a suspensão dos pagamentos até que seja feito um esclarecimento judicial.

Dino flexibilizou decisão sobre emendas de comissão. Após manter o bloqueio dos R$ 4,2 bilhões indicados pelos 17 líderes da Câmara, o ministro acabou autorizando a execução de parte dos recursos empenhados antes da determinação, no dia 23 deste mês.