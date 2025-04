Lula se reúne com Alcolumbre e líderes do Senado

O presidente Lula (PT) se reuniu hoje com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), na residência oficial, em estratégia para se aproximar dos parlamentares e defender a aprovação das pautas do governo.

O que aconteceu

Lula se reuniu com diferentes lideranças do Senado. A reunião pode indicar avanços nas negociações sobre a reforma ministerial.

Alcolumbre é o anfitrião da reunião. Também participaram os senadores Efraim Filho (União Brasil-PB) e Carlos Viana (Podemos-MG), da oposição.