Nunes fortalece MDB em novas secretarias de SP; PL de Bolsonaro fica em 2º

Oficialmente, o partido de Milton Leite não lidera nenhuma pasta até o momento. O acordo do prefeito com a legenda envolvia a indicação para a presidência da Câmara, que foi fechada na semana passada com Ricardo Teixeira.

Insatisfações

Com uma coligação de 11 partidos, as escolhas de Nunes não tem agradado as legendas aliadas. Nos bastidores, integrantes do PL municipal dizem que esperavam secretarias de maior destaques ou mais pastas para o partido. Havia a expectativa de a legenda conseguir a pasta da Educação —mesmo com as críticas, Nunes manteve o atual secretário Fernando Padula. As secretarias obtidas pelo partido, dizem os políticos, têm pouca visibilidade ou baixo orçamento.

O UOL apurou que o PL marcou uma reunião para a próxima segunda. Entre os assuntos, os políticos querem discutir o novo secretariado de Nunes —diferente do PL municipal, as lideranças da legenda, como o presidente nacional Valdemar Costa Neto (PL), estão satisfeitas com as decisões do prefeito reeleito.

Integrantes do Podemos também afirmam que esperavam mais espaço no secretariado. Até o momento, a secretaria de Esportes está sob a liderança do partido. A justificativa dos insatisfeitos é de que um dos vereadores mais votados é da legenda —Ana Carolina Oliveira (PP).

A reportagem entrou em contato com o prefeito reeleito, mas não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.