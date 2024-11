Ocupação de edifício no centro de SP ostenta faixa de Nunes por 'gratidão'

Atualmente, cada morador paga R$ 200 de "condomínio", que cobrem o salário do porteiro, do pessoal da limpeza e os gastos com manutenção. A portaria não passa 10 minutos sem que entregador de delivery, idoso ou imigrante a cruze rumo ao único elevador do edifício, no qual a sobreloja ganhou biblioteca e recebe de cultos a aulas de capoeira.

À frente do Santa Leonor, está Eduardo Santos, o Netinho, de 54 anos. Ele ainda estava no Movimento Pelo Direito à Moradia quando encontrou o prédio para ocupá-lo. Por brigas, se desligou do grupo — mas virou coordenador do residencial. Criado na Brasilândia, zona norte da cidade, o pai de três filhos afirma que esteve com o PT "desde a fundação", mas se desiludiu com o partido.

Entre 2019 e 2023, Netinho trabalhou como assessor no gabinete do vereador Camilo Cristófaro (Avante), cassado após ter proferido uma fala racista durante uma sessão da Câmara. "Ele não é racista. A maior parte das pessoas que trabalhavam com ele era negra", diz Netinho que, antes de Cristófaro, apoiou informalmente vários vereadores petistas. Hoje, ele vive dos anúncios divulgados pelos jornais comunitários que publica na zona norte.

Insatisfação com o PT

Eduardo Santos, o Netinho, 54, em frente à ocupação Santa Leonor Imagem: Saulo Pereira Guimarães/UOL

Segundo ele, a insatisfação com o PT não surgiu do nada. Primeiro, foi a surpresa de ter Geraldo Alckmin (PSB) como vice de Lula em 2022. "Ele arrebentava a gente na borracha a vida toda", afirma Netinho, numa referência ao período em que o ex-tucano governou o estado. Seu carinho se limita à Dona Lu, então primeira-dama.