Educação, tarifa de ônibus, apagões da Enel: os desafios da 2ª gestão Nunes

Aumento da tarifa e tarifa zero para mães

Imagem: Rubens Cavallari/Folhapress

Congelada desde 2020, a tarifa de ônibus foi reajustada para R$ 5 apenas em dezembro do ano passado após as eleições municipais e no mesmo momento em que as prefeituras também realizaram reajustes. O valor da tarifa escolhido ainda ficou abaixo do estipulado pelo governo do estado para o transporte sobre trilhos (R$ 5,20).

Agora basta saber, como o prefeito deve atuar nos próximos anos nesse assunto, já que a administração municipal gastou recordes de subsídios às empresas de ônibus para manter a tarifa congelada.

O emedebista também tem apostado em programas de tarifa zero específicos. Nunes começou com o programa aos domingos, que está mantido até o momento, e afirmou que quer lançar nos primeiros cem dias de mandato o "Mamãe Tarifa Zero".

Apagões da Enel