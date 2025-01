Gusttavo Lima quer ser presidente: como cantor se posicionou em 2022?

Depois, cantor ainda participou de 'superlive' do ex-presidente. Às vésperas do segundo turno, Gusttavo Lima participou de uma transmissão ao vivo em apoio a Bolsonaro.

Eu acho que o país está no rumo certo. O trabalho dignifica as pessoas. É incrível o poder que o trabalho tem nas nossas vidas. O Brasil está no caminho certo, com nosso presidente a gente tem a certeza de mais quatro anos de muitas realizações. Inúmeras coisas foram positivas para o Brasil.

Gusttavo Lima, em 2022

Defesa do agronegócio. Na live, Lima defendeu o agronegócio e a atuação de Bolsonaro. "Se não fosse o agro, a gente estava lascado e na merda. Eles fazem um trabalho incrível, porque depende de clima, chuva e sol. O Brasil só precisa ter o capitão Bolsonaro na frente do barco."

Cantor afirmou estar aliado a Bolsonaro em questões ditas como polêmicas. "Defendo a questão do armamento, porque gosto de dar uns tirinhos de esporte. De vez em quando, vou na fazenda e sapeco uns tiros. Tenho um 38, é confusão na certa. Queremos um presidente também a favor da liberdade de expressão, porque a gente gosta de falar algumas besteirinhas, porque daqui a pouco não vai poder contar umas piadinhas."

Entorno de Bolsonaro vê 'traição'

Gusttavo Lima disse ontem que deseja ser presidente. A declaração incomodou bolsonaristas e arrastou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), para a polêmica.