Bolsonaristas eleitos em SP querem CPIs 'antiesquerda' para inflamar base

Pavanato preferiu não citar o movimento em seu protocolo de CPI para não ser comparado a Rubinho Nunes. "A CPI é para investigar ONGs que estão à frente de invasões em propriedades da cidade. Mesmo que o MTST não seja citado no projeto, pode ser que o movimento seja investigado durante a CPI", afirmou a assessoria do vereador. Ele recolheu 20 assinaturas para protocolar o documento no dia da posse.

Outra CPI requerida pelo vereador pede a investigação de ONGs que atuam na cracolândia. Para evitar resistência de outros vereadores, ele também não nomeia ONGs ou personalidades públicas, como a CPI —também requerida por Rubinho— que visava investigar a atuação do padre Júlio Lancellotti junto a moradores de rua, barrada na Câmara.

Vettorazzo usa seu requerimento para relacionar as ocupações do MTST e da FML a desastres ambientais. "As áreas e propriedades invadidas comumente são áreas de risco, como prédios com risco estrutural e áreas de encosta com risco de deslizamento", afirma a vereadora em documento protocolado na quarta. "A remoção dessas pessoas das áreas de risco se torna um desafio e, infelizmente, acontecem tragédias, como desabamentos, deslizamentos, incêndios, dentre outras, causando ferimentos e mortes de pessoas que moram em invasões, além de perdas materiais."

O UOL procurou o MTST e a FML para questionar se desejam se manifestar sobre as acusações. Não houve resposta até a publicação deste texto.

A vereadora, que já coordenou o MBL e se tornou conhecida na internet, vê Boulos como adversário. Não esconde que a CPI contra o MTST também é contra o psolista. "Quero saber quem são os grupos políticos responsáveis, se há cobrança de aluguel pelas moradias irregulares e para onde esse dinheiro vai", disse ela na rede social X (antigo Twitter) assim que protocolou o projeto. "Vou tratar invasores como criminosos terroristas", completou.