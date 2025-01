Deputado Mendonça Filho recebe alta após passar mal em praia de Pernambuco

O ex-ministro da Educação do governo Michel Temer e deputado federal, Mendonça Filho (União Brasil- PE), recebeu alta médica neste domingo (5), depois de ficar dois dias internado no Real Hospital Português, no Centro de Recife.

O que aconteceu

Deputado praticava exercícios físicos na praia do Toquinho, em Ipojuca, quando sentiu o mal-estar. O parlamentar foi socorrido pelo SPA (Serviço de Pronto Atendimento) de Serrambi e transferido de helicóptero para o Hospital Português, na sexta-feira (3).

Mendonça Filho passou um dia internado na UTI cardiológica. Segundo o boletim médico, o parlamentar realizou exames como cateterismo cardíaco e permaneceu em observação na unidade de terapia intensiva.