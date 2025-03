Senado aprova ampliar pena para crimes contra a mulher cometidos com IA

O Senado aprovou hoje o projeto que aumenta a pena de crimes de violência contra a mulher cometidos com o uso de inteligência artificial ou de recursos tecnológicos. O texto segue para a sanção do presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Punição mais rigorosa. Atualmente, a pena para crime de violência psicológica contra a mulher cometido por inteligência artificial é de seis meses a dois anos de reclusão, e multa, caso o crime não seja considerado mais grave. Com o projeto, a pena é acrescida com mais metade do prazo de condenação.

Texto altera artigos do Código Penal. O projeto altera os artigos 147-B e 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

Pena ampliada para divulgação de cenas de estupro. No caso de crimes relacionados à divulgação de cenas de estupro, sexo ou pornografia, a pena, que atualmente varia de dois a cinco anos de reclusão, poderá chegar a seis anos.