Defesa de Bolsonaro e aliados vão à OAB contra STF por violação à advocacia

Advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros denunciados pela tentativa de golpe contra o Estado e pelos ataques contra a sede dos Três Poderes em Brasília registraram ontem na OAB uma representação contra o STF alegando "violações ao exercício da advocacia".

O que aconteceu

Grupo protocolou representação no Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). As defesas afirmam que não foram disponibilizados "os elementos utilizados como supostas provas". Os advogados que assinam o documento representam o ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro Walter Braga Netto e outros denunciados por tentativa de golpe.

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, tem violado "prerrogativas da advocacia" nos processos ligados à tentativa de golpe de Estado, segundo advogados. Em decisões dos últimos meses, Moraes tem dito que as defesas "sempre tiveram acesso aos autos". As defesas negam. "Alguns materiais estão incompletos e outros nem cedidos foram", afirmou Kuntz ao UOL. "Isso configura um ataque a democracia, a sociedade civil e não apenas uma simples afronta à advocacia".