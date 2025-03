Caiado: Bolsonaro tem direito de ser candidato e eventual prisão terá peso

Ganhar a eleição é difícil, mas governar é um milhão de vezes mais difícil. E é isso que a pessoa tem que ser talhada para poder fazer. A eleição não é apenas escolher um presidente, é escolher quem dá conta de governar. Porque, se ele for candidato para ser reeleito, ele não vai dar conta de tirar o Brasil desse buraco que está.

Caiado já pensa em ministro da Fazenda e diz que 'Haddad é pessoa do bem'

Caiado faz uma análise do desempenho do governo Lula na economia, diz que o ministro Fernando Haddad é "uma pessoa do bem, só que não é da índole do PT trabalhar e nem obter resultado". E diz que já tem em mente quem seria seu ministro da Fazenda caso ele chegue ao comando do Palácio do Planalto.

O Haddad é uma pessoa do bem. Só que não é da índole do PT trabalhar e nem obter resultado. O PT tem um defeito congênito, que é de criticar tudo, não saber fazer nada, não sabe gerir uma estrutura pessoal, muito menos de governo. Então, são pessoas que não estão antenadas com a realidade do país, estão totalmente defasados. Então, você tem uma bancada que acha que o bonito é fazer oposição ao próprio governo. Eles não sabem governar.

A oposição não precisa falar nada contra o Haddad porque a própria Gleisi comandava o bombardeio em cima dele. (...) Como é que você governa com um tiro amigo dentro do mesmo partido político.