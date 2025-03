Alcolumbre defende Marina Silva após fala de senador que sugeriu enforcá-la

Declaração incita violência contra a mulher. Plínio Valério atacou a ministra, durante um evento na Fecomércio-AM, no último dia 14. "Imagina o que é tolerar a Marina por seis horas e dez minutos sem enforcá-la", disse.

Ministra rebateu. Nesta manhã, Marina se posicionou contra a declaração do senador e o chamou de "psicopata". Para ela, o senador incitou a violência contra uma mulher.

De lados opostos na pauta ambiental. Alcolumbre é defensor da exploração do petróleo na Margem Equatorial. O potencial petrolífero dessa região vai do Amapá, estado de Alcolumbre, ao Rio Grande do Norte e uniu parlamentares do Nordeste em apoio a essa questão, de olho no que seus redutor políticos podem ganhar de royalties com a arrecadação.

Marina é contra por incentivar os combustíveis fósseis. Reconhecida internacionalmente pela sua atuação com políticas ambientais, sustentabilidade e clima, ela sempre se colocou contra a exploração, mas tem sido quase uma voz isolada no governo sobre o assunto. Por ora, ela defende que isso é uma "questão a ser respondida por técnicos", e não política.

Lula está do lado de Alcolumbre nessa questão. O presidente sinalizou, logo no primeiro encontro após a eleição à presidência do Senado, que a licença seria destravada, autorizando pesquisas na região.

Ibama ainda não liberou. A Petrobras tenta o licenciamento desde 2020, mas ainda não conseguiu atender as exigências da autarquia ambiental.