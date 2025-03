Justiça penhora cachês de Gracyanne Barbosa no BBB por dívida de aluguel

Por ocasião do despejo, os representantes de Gracyanne e Belo emitiram uma nota na qual afirmam que eles "não assinaram o contrato de locação."

De acordo com a nota, o ex-empresário do cantor "entregou o imóvel como cortesia a Belo, na época dos fatos, como contrapartida da relação de agenciamento dos dois. Mas cabia ao titular do contrato se responsabilizar pelas despesas, não a Belo. Essa divisão de responsabilidade era, inclusive, parte do acordo profissional existente entre os dois".

Belo e Gracyanne não apresentaram defesa no processo, que transitou em julgado. Ou seja, não cabe mais recurso. Podem apenas questionar o cálculo da atualização do valor da condenação.

A empresa Central de Shows Eventos defendeu-se na Justiça argumentando que, embora tenha assinado o contrato de locação, é "parte ilegítima do processo", pois o proprietário do imóvel "sabe que os efetivos ocupantes eram os corréus Marcelo Pires Vieira [Belo] e Gracyanne Barbosa". "Sendo a sublocação consentida pelo locador, todas as cláusulas que valiam para a locatária valem para os sublocatários, os quais, passam a ser os legítimos responsáveis pelos débitos."

Como até hoje não houve o pagamento da dívida, a Justiça determinou a penhora dos pagamentos pela participação de Gracyanne no BBB.

"Oficie-se à Rede Globo para que, em caso de existência dos valores, promova o bloqueio de saque, até o limite do valor desta execução (R$ 757.526,30)", diz a decisão.