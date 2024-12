Apostas de RJ e SP acertam Lotofácil e ganham R$ 885 mil; confira dezenas

As apostas vencedoras do prêmio principal são das cidades de São Bernardo do Campo (SP) e Paraíba do Sul (RJ) - esta última foi feita por canal eletrônico.

Houve 247 apostas com 14 acertos. Cada uma recebe um prêmio de R$ 2.146,77.

8.239 jogos vencedores acertaram 13 números e levam R$ 30.

104.657 apostas com 12 acertos faturam R$ 12.

566.086 apostas fizeram 11 dezenas e ganham R$ 6.

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Você pode fazer a sua aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Ou seja, é possível registrar o seu jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 46,5 mil. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.