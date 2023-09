Autoridades buscam 46 desaparecidos após ciclone no RS

Alckmin anunciou em entrevista coletiva em Brasília que o governo federal enviará 20 mil cestas básicas e kits de remédios para 15 mil pessoas no Rio Grande do Sul, cujas autoridades declararam estado de calamidade. Além disso, as mais de 3 mil pessoas que perderam suas casas receberão 800 reais.

As chuvas intensas e os fortes ventos obrigaram mais de 11.000 pessoas a deixarem suas casas. No total, mais de 147.000 pessoas foram afetadas, segundo o balanço mais recente.

Pelo menos 41 pessoas morreram nas regiões castigadas desde segunda-feira pelo ciclone, o mais recente de uma série de desastres climáticos ocorridos nos últimos meses no país, e o mais mortal no Rio Grande do Sul. Autoridades aumentaram de 73 para 223 o número de feridos.

Em Muçum, o município mais afetada com ao menos 15 mortos, cerca de 30 pessoas seguiam desaparecidas, segundo a mídia local.

Cerca de mil socorristas e dez helicópteros foram mobilizados para os trabalhos de resgate, que ficaram ainda mais difíceis com a destruição de duas pontes e pelo menos dez estradas bloqueadas parcial ou totalmente. As Forças Armadas mobilizaram oito aeronaves, além de maquinários e 500 efetivos, para ajudar nos trabalhos, disse Alckmin.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, estimou que serão necessários cerca de 100 milhões de reais para recuperar a infraestrutura rodoviária. "Vamos garantir a reconstrução dessas cidades, dessa infraestrutura e da vida dessas pessoas", afirmou Leite em coletiva de imprensa.