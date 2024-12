Colapso de ponte gera desabastecimento e corrida por água em cidade do MA

Em nota, o governo do Tocantins também recomendou que a população evite contato com a água do rio até que os níveis de contaminação sejam avaliados.

Equipes técnicas dos dois estados, em parceria com outros órgãos competentes, estão mobilizadas para monitorar a situação. Os trabalhos incluem a avaliação da qualidade da água e possíveis impactos ambientais, planejamento e execução de ações para conter a contaminação do rio e operações para a remoção dos veículos submersos.

Governo do TO

O acidente

Uma parte da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecida como Ponte JK, na rodovia federal BR-226, desabou na tarde deste domingo.

Ela ligava os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). Com a queda, caminhões caíram em uma parte funda no rio Tocantins. O resgate dos veículos está em andamento.

O trabalho dos mergulhadores será iniciado apenas após uma análise da água, para garantir a segurança das equipes na água. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Tocantins informou que um dos caminhões estaria "vazando líquido altamente contaminante."