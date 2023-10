Rave atacada pelo Hamas foi organizada por irmãos gêmeos; um morreu, e outro está desaparecido

Osher morreu "ao proteger um amigo das balas, por um irmão", explica Ausa, mãe de três filhos. Seu marido, reservista do exército, foi convocado para o front na manhã de sábado — assim como milhares de homens.

No sábado, muitos jovens compareceram ao festival nas proximidades do kibutz de Reim, no sul de Israel, perto da fronteira com a Faixa de Gaza. A rave virou um massacre quando mil combatentes do Hamas lançaram uma ofensiva contra Israel, ao passarem pela fronteira por meio de automóveis, barcos e até parapente.

Pelo menos 250 pessoas morreram no incidente, segundo a ONG Zaka. Outras foram levadas para a Faixa de Gaza como reféns.

"Carne humana"

As imagens aéreas obtidas pela AFP mostram dezenas de automóveis queimados ao lado de uma estrada que levava ao local do festival.