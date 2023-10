'`Parem!', afirma o papa sobre o conflito entre Hamas e Israel

Além disso, o papa conversou neste domingo por telefone por 20 minutos com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre "as situações de conflito no mundo e a necessidade de identificar os caminhos para a paz", segundo o Vaticano.

Os bombardeios incessantes de represália de Israel contra Gaza, um território governado pelo Hamas, deixaram pelo menos 4.651 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades de saúde do movimento islamista, e reduziram a escombros bairros inteiros do enclave superpopuloso.

A Faixa de Gaza está sob cerco de Israel, sem abastecimento de água, energia elétrica e alimentos.

O primeiro comboio de 20 caminhões com ajuda humanitária entrou no sábado na Faixa de Gaza procedente do Egito. Neste domingo, 17 caminhões foram autorizados a entrar no território.

A ONU considera que a carga não é suficiente para enfrentar o que chama de situação humanitária "catastrófica" dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza.

Duas reféns americanas, mãe e filha, foram liberadas na sexta-feira, mas pouco mais de 200 pessoas permanecem sequestradas pelo Hamas.