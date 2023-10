Segundo comboio de ajuda humanitária entra em Gaza

Mais de 100 caminhões com ajuda humanitária ainda aguardam autorização para entrar na Faixa de Gaza, que está cercada por Israel desde o ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro.

Centenas de pessoas com passaportes estrangeiros também aguardam do lado palestino para entrar no Egito. O governo brasileiro negocia a passagem de um grupo de 30 brasileiros e seus familiares diretos.

*Com informações de AFP