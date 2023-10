Argentinos vão às urnas hoje para o 1º turno das eleições presidenciais

Caso contrário, é realizado o segundo turno.

A votação do primeiro turno ocorrerá até as 18h de hoje e o resultado pode sair nas horas seguintes. Em caso de segundo turno para definir o presidente e seu vice, uma nova votação será realizada no dia 19 de novembro.

O que dizem as pesquisas

O jornal argentino La Nación analisou o resultado de 12 pesquisas eleitorais divulgadas até 11 de outubro. Dessas, em 11 Milei ocupa o primeiro lugar, com desempenho máximo de 35,6%. Duas sondagens apenas o posicionam abaixo da barreira dos 30% — com 29,9% e 25,2%.

Em uma delas, a da Atlas Intel, Massa aparece na frente, com 30,6%, seguido por Milei, com 25,2%, e Bullrich em terceiro 25%.

Dez dentre as 12 pesquisas consultadas pelo jornal, no entanto, colocam Massa em segundo lugar no pódio. Bullrich aparece em segundo lugar apenas na DC Consultores, com 28,9%, enquanto Milei fica com 35,6% e Massa com 26,2%.