Crise na Câmara dos EUA se agrava

A crise na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos agravou-se, nesta terça-feira (24), quando o terceiro candidato republicano a presidi-la jogou a toalha logo após ser nomeado, informou a imprensa.

A Câmara está paralisada desde a destituição do seu líder, Kevin McCarthy, no último dia 3, devido a uma iniciativa movida por apoiadores do ex-presidente Donald Trump. Desde então, dois republicanos tentaram substituí-lo.

Em uma tentativa de pôr fim à crise, os republicanos, que têm maioria na Câmara, concordaram hoje em nomear Tom Emmer, o mais moderado dos candidatos ao cargo. Mas, sabendo das reticências de alguns trumpistas a apoiá-lo em sessão plenária, Emmer optou por renunciar após algumas horas.