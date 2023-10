Macron propõe a Israel e Autoridade Palestina coalizão internacional contra Hamas

"Um médico vinha a cada dois ou três dias para ver como estávamos e garantir que tínhamos medicamentos", acrescentou.

O Catar afirmou que os negociadores "esperam conseguir mais libertações", segundo o porta-voz do Ministério das Relações Extreriores do país do Golfo, Majed al Ansari.

Centenas de combatentes do Hamas se infiltraram em Israel a partir de Gaza em 7 de outubro, durante um ataque sem precedentes desde a criação do Estado de Israel em 1948. Mais de 1.400 pessoas morreram, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses, que, além disso, contabilizam 220 reféns levados para Gaza.

"Queremos desmantelar completamente o Hamas: seus líderes, seu braço militar e seus mecanismos de funcionamento", disse o chefe do Estado-Maior israelense, Herzi Halevi, rodeado de vários homens armados, em um vídeo publicado hoje na rede social X.

Israel impôs um bloqueio terrestre, marítimo e aéreo à Faixa de Gaza desde que o Hamas, classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por Israel, assumiu o poder em 2007.