Presidente francês chega a Amã, na Jordânia

Segundo a Presidência francesa, em Amã, ele tem previsto se encontrar na quarta-feira com o rei jordaniano Abdullah II, com quem falará sobre reativar o "processo político" para chegar a uma "solução de dois Estados", um palestino e outro israelense, a fim de alcançar a paz na região.

O Palácio do Eliseu também mencionou possíveis encontros com outros líderes da região, como o presidente egípcio, Abdel Fatah al Sissi.

Macron também apresentará sua proposta de uma "coalizão" internacional para "lutar" contra o movimento islamita palestino, que governa a Faixa de Gaza desde 2007.

A guerra entre Israel e o Hamas se seguiu ao ataque lançado pelo movimento palestino em território israelense, em 7 de outubro, no qual cerca de 220 israelenses, estrangeiros ou com dupla nacionalidade, foram sequestrados e tomados como reféns.

Mais de 1.400 pessoas morreram em Israel, a maioria civis, desde o início do conflito, sobretudo no primeiro dia do ataque, segundo as autoridades israelenses.

Na Faixa de Gaza morreram mais de 5.700 palestinos, também civis na maioria, devido aos bombardeios israelenses, segundo o Hamas.