Líder de seita é acusado de terrorismo após morte de 429 fiéis no Quênia

"Após uma análise minuciosa das provas, o diretor de Processos Penais está convencido de que existem provas suficientes para processar 95 suspeitos", afirmou o Ministério Público em um comunicado.

Na semana passada, um tribunal deu à Promotoria 14 dias para apresentar acusações contra o ex-taxista, ou teriam de soltá-lo.

Mackenzie e os outros réus enfrentam dez acusações, incluindo homicídio culposo e doloso e terrorismo. Também são acusados de "submeter crianças à tortura", segundo a Promotoria.

Não ficou claro quando os 95 réus deverão comparecer à Justiça, mas a Promotoria indica que pretende "processar o caso rapidamente".

As necropsias revelaram que a maioria das vítimas morreu de fome, enquanto outras, incluindo crianças, teriam sido estranguladas, agredidas, ou sufocadas. Até o momento, 429 corpos foram encontrados.

As descobertas macabras levaram o governo a levantar a necessidade de estabelecer maiores controles sobre as denominações religiosas, em um país com uma história de pastores autodeclarados.