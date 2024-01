Avião bate em poste, gira no ar e explode no Chile; piloto morre

Um avião que combatia incêndios florestais no Chile explodiu após bater em um poste e cair sobre uma rodovia ontem. O piloto morreu e outras três pessoas ficaram feridas.

O que aconteceu

As imagens mostram o avião colidindo com a fiação elétrica, girando no ar e explodindo em seguida. A aeronave caiu na rodovia próxima à cidade de Talca, cerca de 250 quilômetros da capital, Santiago.

O piloto espanhol Fernando Solans Robles, de 59 anos, morreu no local. A CONAF (Corporação Nacional Florestal) lamentou a morte de Fernando, que prestava serviço à instituição no combate de incêndios na região do Maule.