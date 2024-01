Aviões colidem em pista de aeroporto no Japão; 46 voos são cancelados

Imagens que se espalharam nas redes mostram um grande buraco sob a asa do avião da Cathay Pacific. A aeronave da Korean Air teve a extremidade de uma de suas asas amassada.

Nenhum ferimento foi relatado até agora entre os 289 passageiros da Korean Air, segundo a polícia japonesa. O outro avião envolvido no acidente, da Cathay Pacific, estava vazio, apurou o jornal britânico The Sun.

Mais de 46 voos foram cancelados devido às condições de neve na região. O aeroporto postou hoje cedo nas redes sociais: "Devido à forte neve no Novo Aeroporto de Chitose hoje, as operações das aeronaves foram atrasadas e canceladas. Por favor, verifique com sua companhia aérea para obter detalhes".

Acidente há 15 dias

No início deste mês, cinco pessoas morreram quando um avião de passageiros pegou fogo, após uma colisão entre duas aeronaves no aeroporto de Haneda, em Tóquio. Imagens gravadas no dia 1° mostraram chamas e uma espessa fumaça preta saindo de um avião da Japan Airlines, logo após ter colidido com um avião da Guarda Costeira japonesa que já estava na pista.

O incêndio começou por volta das 18h, horário local, na terça-feira, e todos os passageiros e tripulantes do avião da Japan Airlines foram evacuados com segurança. O avião da guarda costeira estava a caminho para entregar ajuda à península de Noto, atingida por terremotos no primeiro dia do ano.