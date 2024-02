Parlamento cubano rejeita pedido de anistia para manifestantes presos

Na solicitação, entregue por Aguilera ao Parlamento no dia 19 de janeiro, cerca de 30 familiares fizeram um apelo para que o órgão iniciasse "procedimentos correspondentes [...] para a redação e debate, a fim de que seja aprovada uma Lei de Anistia".

Atualmente, a petição conta com 2.314 signatários.

"Isto significa o reconhecimento de que não houve crime na manifestação da vontade de mudança democrática que os cidadãos expressaram" nos protestos ocorridos antes, durante e depois do 11 de julho de 2021, indicam os familiares na pedido.

A resposta do Parlamento, "mais do que uma rejeição, é uma falta de respeito por um povo que exige justiça" e mostra que "estamos em total impotência perante as instituições", declarou Aguilera à AFP, afirmando que continuarão insistindo em sua única arma, "a verdade", e que não descansarão "diante de tanta injustiça".

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos enviou uma carta ao ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, datada de 5 de janeiro e à qual a AFP teve acesso, para reiterar ao governo que existem diversos caminhos legais para libertar presos políticos, incluindo a anistia.

Além disso, pode recorrer ao perdão, à licença extrapenal, à liberdade condicional e à substituição da prisão por sanções alternativas, afirmou então o Observatório Cubano dos Direitos Humanos, com sede em Madrid, em um documento enviado à AFP.