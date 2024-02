'Lágrimas, abraços e poucas palavras' em Israel após libertação de reféns argentinos

Os dois reféns libertados - sequestrados no kibutz Nir Yitzhak, no sul de Israel, em 7 de outubro - foram levados de helicóptero para o hospital Sheba em Ramat Gan, perto de Tel Aviv, onde chegaram por volta das 3h15 (horário local), disse o centro de saúde.

"Por volta das 3h da manhã recebemos um telefonema das autoridades israelenses nos dizendo que Fernando e Louis estão em nossas mãos, que deveríamos ir vê-los no hospital. Ficamos chocados. Não esperávamos isso. Mas, entramos no carro e viemos", disse Bejerano, genro de Luis Har.

Bejerano indicou que puderam vê-los e que "estão sob supervisão médica, na cama".

"Eles parecem bem, se assim posso dizer. Estão fazendo uma série de exames, cercados por médicos e enfermeiros. E o mais importante, estão cercados por suas famílias", acrescentou, em declarações à imprensa após deixar o hospital.

O genro do sequestrado relatou que no momento do encontro os corações dos libertos "batiam a 200 batimentos por minuto, talvez mais".

"Foram muitas lágrimas, abraços e poucas palavras (...). Hoje estamos felizes, mas ainda não ganhamos. Este é apenas mais um passo para o retorno à casa" dos reféns que permanecem cativos em Gaza, frisou.