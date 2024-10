Vídeo: Ladrão come espetinho durante assalto no centro de SP

Câmeras de segurança flagraram um ladrão comendo um espetinho de churrasco enquanto participava do roubo a um homem na rua Paim, no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo. Um suspeito de participação no crime foi preso pela polícia na quarta-feira (16).

O que aconteceu

Uma das imagens mostra um ladrão, com o espetinho na boca, retirando a arma da calça e apontando para o rosto da vítima. O criminoso encurrala a vítima com ajuda de outros dois homens e chega a dar diversas coronhadas. O crime aconteceu na noite do dia 28 de setembro.

O ladrão continua comendo o espetinho enquanto os comparsas mexem no celular da vítima. Imagens de outro ângulo mostram que quatro criminosos participaram da ação. Um dos ladrões rouba a mochila do rapaz. A ação dura menos de um minuto.