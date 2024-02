Zelensky assina acordos bilaterais de segurança com Alemanha e França

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, assinou, nesta sexta-feira (16), acordos de segurança separados com a Alemanha e a França, em um momento em que seu exército enfrenta dificuldades para repelir a invasão russa e a ajuda dos Estados Unidos está congelada.

Em uma viagem europeia, marcada pelo anúncio da morte na prisão do opositor russo Alexei Navalny, Zelensky assinou esses acordos cruciais para a segurança de seu país com o chefe de governo alemão, Olaf Scholz, e o presidente francês, Emmanuel Macron.

No pacto com a França, com "duração de 10 anos", Paris se compromete a fornecer "até 3 bilhões de euros" (16 bilhões de reais) em ajuda militar "adicional" para Kiev, após 1,7 bilhão de euros em 2022 e 2,1 bilhões em 2023. Paris menciona especialmente cooperação em "artilharia".