Protestos e nova renúncia na Hungria por indulto em caso de abuso infantil

O indulto concedido na Hungria a um homem envolvido em abusos sexuais a crianças provocou, nesta sexta-feira (16), a renúncia do líder da Igreja protestante, conselheiro da presidente do país que renunciou no último sábado, e levou milhares de cidadãos indignados às ruas.

Dezenas de milhares de pessoas protestaram à noite em Budapeste contra a decisão de indultar o ex-diretor adjunto de um lar para crianças, condenado em 2022 a mais de três anos de prisão por encobrir as atividades pedófilas de seu superior.

Antes desta reunião, o bispo calvinista Zoltan Balog anunciou sua "retirada da presidência eclesiástica", após um sínodo extraordinário.