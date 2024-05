Grupo de elite da PF assume segurança do aeroporto de Porto Alegre

A PF já resgatou mais de 2.000 pessoas e 600 animais. Esses resgates foram realizados nas regiões de Porto Alegre, Canoas e Eldorado do Sul.

Voos suspensos por tempo indeterminado

Administradora do aeroporto de Porto Alegre diz que não há previsão de retorno de operações. Na segunda-feira (6), a Fraport Brasil emitiu comunicado internacional avisando que está com as atividades suspensas. O aviso tem a previsão de retorno no dia 30 de maio, mas a empresa disse ao UOL que a data foi colocada somente para cumprir a legislação aeroportuária. Na prática, não há um prazo.

Como está a situação do RS

Temporais já deixaram pelo menos 100 mortos e 128 desaparecidos. Mais de um 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Mais de 163 mil pessoas estão desalojadas e outras 66.761 foram acolhidas em abrigos.

Cheia que inunda Porto Alegre ainda levará dias para retornar a patamares seguros. O sistema de proteção contra enchentes, que circunda a cidade, foi projetado para suportar até 6 metros de altura.