Países do G20 dão amplo apoio a solução de dois Estados para conflito em Gaza, diz Vieira

A solução de dois Estados para o conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza conta com uma "unanimidade virtual" entre os países do G20 reunidos no Rio, disse o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta quinta-feira (22).

Na reunião, destacou-se "virtual unanimidade no apoio à solução de dois Estados como sendo a única solução possível para o conflito entre Israel e Palestina", afirmou o ministro.

Vieira "só não disse unanimidade porque nem todas as intervenções (dos países) trataram do assunto, (mas) quem se manifestou apoiou, e foi muita gente", disse à AFP uma fonte do Itamaraty.