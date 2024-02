Mãe de Navalny denuncia 'chantagem' para enterrar o filho 'secretamente'

A mãe de Alexei Navalny afirmou, nesta quinta-feira (22), que conseguiu ver o corpo do filho, que morreu na semana passada em uma prisão do Ártico, mas denunciou a "chantagem" para enterrar "secretamente" o homem que era o principal opositor do presidente russo, Vladimir Putin.

"Estão me chantageando (...). Querem que tudo seja feito às escondidas, sem cerimônia, querem me levar para o fundo de um cemitério, perto de uma cova recém-cavada, e me dizer: 'aqui jaz seu filho'. Não concordo com isso", disse Liudmila Navalnaya em um vídeo publicado por pessoas próximas.

Navalnaya afirmou ter sido levada ao necrotério e ter visto o corpo do filho. Disse também que se encontra em Salekhard, capital do distrito de Iamalo Netatsia, região do Grande Norte, onde ele morreu detido no dia 16 de fevereiro, segundo as autoridades.