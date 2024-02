Colômbia anuncia recuperação de tesouro 'incalculável' em navio submerso

- "Novo paradigma" -

Desde que foi localizado em 2015, o galeão tem sido objeto de disputas devido ao alto valor de sua carga de centenas de toneladas.

A Espanha reivindicava o carregamento com base em uma convenção da UNESCO da qual a Colômbia não faz parte. Também indígenas bolivianos do povo Qhara Qhara afirmavam que as riquezas foram retiradas de sua terra.

O governo do esquerdista Gustavo Petro, no poder desde 2022, busca retirar o pecúlio do oceano com recursos próprios para contribuir com a ciência e a cultura, à margem de controvérsias relacionadas à distribuição da riqueza.

A intenção é "deixar de considerar que estamos diante de um tesouro pelo qual devemos lutar, como se estivéssemos na era colonial dos piratas que disputavam estes territórios", acrescentou Correa.

O embaixador espanhol em Bogotá, Joaquín de Arístegui afirmou que tem instruções para oferecer à Colômbia um "acordo bilateral" que leve a um "novo paradigma" entre os dois países em prol da "proteção" do galeão.